Бешикташ постави ултиматум на Влахович

Турският гранд Бешикташ губи търпение в опитите си да привлече Душан Влахович и се готви да постави краен срок на нападателя, в който той да вземе своето решение. Според информация на „Медя Сиях Беяз“, ръководството на истанбулския клуб е все по-недоволно от поведението на сръбския футболист по време на преговорния процес.

Бешикташ разглежда Влахович, който е свободен агент след изтичането на договора му с Ювентус, като отлична възможност на пазара. Продължителното изчакване на неговия отговор обаче е предизвикало нарастващо раздразнение в клуба, тъй като забавянето усложнява цялостното планиране на селекцията.

Според изданието, основен източник на недоволство са твърденията в италианската преса, че Влахович и неговите представители умишлено протакат, надявайки се да получат предложения от по-големи европейски клубове.

Тези слухове са обезпокоили сериозно йерархията в Бешикташ, включително президента Сердал Адалъ. В същото време истанбулският тим трябва да се справя и с ангажиментите си във втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Мидтиланд.

В отговор на това, според източника, клубът ще проведе нова среща с представителите на играча в следващите дни, на която ще съобщи, че офертата им има срок на валидност.

Ако не получат положителен отговор в рамките на този период, от Бешикташ са готови окончателно да затворят темата „Влахович“ и да се насочат към алтернативни цели за атаката си. Клубът иска да разреши бързо въпроса с нападателя с оглед на предстоящите си ангажименти както в турската Суперлига, така и в европейските турнири.

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Снимки: Gettyimages