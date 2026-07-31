Ювентус надви Ница с красиви голове

Ювентус постигна победа с 2:0 над френския Ница в предсезонна контрола. Головете за „бианконерите“ отбелязаха Дъглас Луис и английският талант Джъстин Обоаводуо, който наскоро пристигна от Манчестър Сити.

В състава на италианския гранд липсваха доста играчи поради контузии и ангажименти с националните си отбори на Световното първенство.

Новото попълнение Мехмет Зеки Челик започна като титуляр на позицията десен бек, докато Пиер Калюлю действаше отляво на отбраната.

Фабио Мирети пропусна да се разпише с глава от много добра позиция, но малко след това Дъглас Луис откри резултата. Бразилецът отне топката от защитник в последната третина на игрището, навлезе навътре и с мощен удар прати кълбото в горния ъгъл на вратата от границата на наказателното поле.

FT’ | Un gol per tempo e vittoria nella terza amichevole per i ⚪️⚫️#JuveNizza pic.twitter.com/s30HgSbWty — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2026

На полувремето в игра за Юве се появи Жоао Марио, който пропиля златна възможност, стреляйки встрани от целта. От своя страна, тимът на Ница беше близо до изравняването след впечатляващо воле на Жонатан Клос, което премина на сантиметри от гредата.

Крайният резултат беше оформен в края на мача. Василие Аджич изведе Обоаводуо по левия фланг, а младият нападател с красив фалцов удар прати топката в далечния ъгъл на вратата.

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