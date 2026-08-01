Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Халф на Ювентус се надява да остане в клуба след двата си наема

Халф на Ювентус се надява да остане в клуба след двата си наема

  • 1 авг 2026 | 11:50
  • 713
  • 0
Халф на Ювентус се надява да остане в клуба след двата си наема

Халфът на Ювентус Дъглас Луис призна, че се надява да остане в клуба за предстоящата кампания, след като се разписа при успеха с 2:0 над Ница в контрола.

Ювентус надви Ница с красиви голове
Ювентус надви Ница с красиви голове

Бразилецът разочарова в дебютния си сезон 2024/25 в торинския гранд, заради което прекара последната година първо под наем в Нотингам Форест, а след това и в бившия си отбор Астън Вила. Сега обаче той се завърна в Ювентус, надявайки се да си гарантира място в състава на Лучано Спалети.

Спалети: Ювентус направи доста грешки с трансферите, но сега разполагаме с перфектните директори
Спалети: Ювентус направи доста грешки с трансферите, но сега разполагаме с перфектните директори

“Чувствам се много добре. Щастлив съм от възможността, която ми беше дадена. Надявам се да го докажа на терена. Добре съм, все пак се разписах, а за мен е важно да го правя за този клуб. Тук е мястото, където искам да бъда. Това е клубът, който избрах преди две години. Нямах много възможности за игра, но сега вече имам такива и точно това искам”, коментира Луис след вчерашния мач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети: Малдини беше нужната актуализация, но федерацията е като стар телефон

Спалети: Малдини беше нужната актуализация, но федерацията е като стар телефон

  • 1 авг 2026 | 10:40
  • 1385
  • 0
Къде се изпариха амбициите на Нюкасъл

Къде се изпариха амбициите на Нюкасъл

  • 1 авг 2026 | 10:07
  • 5152
  • 2
Година по-късно играч на Реал Мадрид ще бъде изправен пред съда

Година по-късно играч на Реал Мадрид ще бъде изправен пред съда

  • 1 авг 2026 | 09:07
  • 4386
  • 2
Внимавай, Икар, не лети прекалено близо до слънцето

Внимавай, Икар, не лети прекалено близо до слънцето

  • 1 авг 2026 | 08:40
  • 6629
  • 2
РБ Лайпциг не отстъпва, трансферът на Диоманде в Реал Мадрид не е сигурен

РБ Лайпциг не отстъпва, трансферът на Диоманде в Реал Мадрид не е сигурен

  • 1 авг 2026 | 06:35
  • 6784
  • 1
Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

  • 1 авг 2026 | 06:07
  • 6652
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Базел и АЕК следят звезда на Левски

Базел и АЕК следят звезда на Левски

  • 1 авг 2026 | 09:10
  • 11276
  • 30
Левскарите се редят на опашка за билети за мача с Кайрат

Левскарите се редят на опашка за билети за мача с Кайрат

  • 1 авг 2026 | 11:18
  • 3883
  • 16
Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

  • 1 авг 2026 | 07:15
  • 10970
  • 37
Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

  • 1 авг 2026 | 06:07
  • 6652
  • 11
Здрав сблъсък на "Колежа"

Здрав сблъсък на "Колежа"

  • 1 авг 2026 | 07:30
  • 3907
  • 0
Кръгът във Втора лига започва с три мача

Кръгът във Втора лига започва с три мача

  • 1 авг 2026 | 07:00
  • 6663
  • 1