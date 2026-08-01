Халф на Ювентус се надява да остане в клуба след двата си наема

Халфът на Ювентус Дъглас Луис призна, че се надява да остане в клуба за предстоящата кампания, след като се разписа при успеха с 2:0 над Ница в контрола.

Ювентус надви Ница с красиви голове

Бразилецът разочарова в дебютния си сезон 2024/25 в торинския гранд, заради което прекара последната година първо под наем в Нотингам Форест, а след това и в бившия си отбор Астън Вила. Сега обаче той се завърна в Ювентус, надявайки се да си гарантира място в състава на Лучано Спалети.

Спалети: Ювентус направи доста грешки с трансферите, но сега разполагаме с перфектните директори

“Чувствам се много добре. Щастлив съм от възможността, която ми беше дадена. Надявам се да го докажа на терена. Добре съм, все пак се разписах, а за мен е важно да го правя за този клуб. Тук е мястото, където искам да бъда. Това е клубът, който избрах преди две години. Нямах много възможности за игра, но сега вече имам такива и точно това искам”, коментира Луис след вчерашния мач.

⚪️⚫️🇧🇷 Douglas Luiz: “I want to stay at Juventus this summer”.



“They are giving me another chance and it’s what I wanted”. pic.twitter.com/lUbrat6VMM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages