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Край на сагата: Ювентус най-после се договори с ПСЖ за нападател

  • 29 юли 2026 | 16:32
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Край на сагата: Ювентус най-после се договори с ПСЖ за нападател

След преговори, продължили няколко седмици, Ювентус и Пари Сен Жермен най-после постигнаха споразумение за завръщането на нападателя Рандал Коло Муани в торинския гранд.

Според Джанлука Ди Марцио сделката е оформена като наем със задължителна опция за закупуването на играча при класиране на “Старата госпожа” за евротурнирите. Общата сума на сделката е в размер на 38 млн. евро и още 12 млн. под формата на бонуси. Самият Коло Муани пък ще получи петгодишен договор при заплата от 5,5 млн. евро плюс 1,5 млн. като бонуси.

За 27-годишния французин това ще бъде втори период в Ювентус. През пролетта на 2025 година той игра като преотстъпен и се отчете с десет гола и три асистенции в 22 мача. Така през миналото лято “бианконерите” се опитаха да сключат нова сделка с ПСЖ, но не се стигна до споразумение. Вместо това парижани пратиха Коло Муани под наем в Тотнъм, където той записа 41 двубоя с пет попадения и четири голови паса. За европейския клубен първенец пък играчът има общо 54 срещи с 11 гола и седем асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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