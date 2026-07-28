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Заплатата на Зиркзее е проблем за Юве

  • 28 юли 2026 | 03:37
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Заплатата на Зиркзее е проблем за Юве

Ювентус продължава с опитите си да привлече нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее. Нидерландецът може да премине в италианския клуб под наем с опция за закупуване на стойност 35 млн. евро. Преговорите обаче са далеч от финализиране и пред сделката има няколко пречки.

Цената е само един от проблемите. Заплатата на играча също тревожи "бианконерите", които не успяха да се класират за Шампионската лига.

Ювентус поглежда към Джошуа Зиркзее: „Бианконерите“ подготвят мащабна офанзива
Ювентус поглежда към Джошуа Зиркзее: „Бианконерите“ подготвят мащабна офанзива

Не е тайна, че Ювентус се нуждае от поне един нов нападател след раздялата с Душан Влахович и очаквания трансфер на Лоис Опенда в Лион. Ако Рандал Коло Муани пристигне от Пари Сен Жермен, клубът няма да разполага с достатъчно средства за друг офанзивен футболист.

Зиркзее е в полезрението на торинския гранд от дълго време, дори преди да осъществи трансфера си от Болоня в Манчестър Юнайтед за 42,5 млн. евро през лятото на 2024 г. За две години на "Олд Трафорд" той отбеляза 9 гола и направил 4 асистенции в 75 официални мача, но така и не успя да се наложи като редовен титуляр.

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Снимки: Gettyimages

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