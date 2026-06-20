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Бивш треньор на Влахович го иска в турски гранд

  • 20 юни 2026 | 21:35
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Бивш треньор на Влахович го иска в турски гранд

Новият наставник на Бешикташ Винченцо Италиано държи да привлече в своя състав нападателя на Ювентус Душан Влахович, съобщава Николо Скира. Предложението към футболиста е за тригодишен договор при заплата от 10 млн. евро на сезон и значителен бонус при подписване.

Двамата се познават отлично, тъй като именно Италиано беше последният треньор на Влахович във Фиорентина преди трансфера му в торинския гранд в началото на 2022 година. Тогава сърбинът се развихри, отбелязвайки 20 гола в 24 мача под ръководството на специалиста, с което си гарантира преминаването в Ювентус. Сега треньорът се надява отново да работи заедно с 26-годишния играч, който ще напусне “бианконерите” като свободен агент, тъй като така и не се споразумя с тях за нов договор заради високите си финансови претенции. Голмайсторът обаче не бърза да приема офертата на турския гранд, тъй като размишлява и върху останалите предложения, които е получил.

Междувременно, “Гадзета дело спорт” твърди, че все пак от “Старата госпожа” са изпратили финална оферта до Влахович за нов договор, който да бъде само за един сезон при заплата от 8 млн. евро плюс бонуси.

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Снимки: Gettyimages

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