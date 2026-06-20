Бивш треньор на Влахович го иска в турски гранд

Новият наставник на Бешикташ Винченцо Италиано държи да привлече в своя състав нападателя на Ювентус Душан Влахович, съобщава Николо Скира. Предложението към футболиста е за тригодишен договор при заплата от 10 млн. евро на сезон и значителен бонус при подписване.

Двамата се познават отлично, тъй като именно Италиано беше последният треньор на Влахович във Фиорентина преди трансфера му в торинския гранд в началото на 2022 година. Тогава сърбинът се развихри, отбелязвайки 20 гола в 24 мача под ръководството на специалиста, с което си гарантира преминаването в Ювентус. Сега треньорът се надява отново да работи заедно с 26-годишния играч, който ще напусне “бианконерите” като свободен агент, тъй като така и не се споразумя с тях за нов договор заради високите си финансови претенции. Голмайсторът обаче не бърза да приема офертата на турския гранд, тъй като размишлява и върху останалите предложения, които е получил.

🚨🇷🇸 Besiktas are serious about Dušan Vlahović and are considering a three-year contract worth around €10M per year plus a signing bonus.



― @NicoSchira pic.twitter.com/oOwlqDQj6r — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@TheFJEN) June 20, 2026

Междувременно, “Гадзета дело спорт” твърди, че все пак от “Старата госпожа” са изпратили финална оферта до Влахович за нов договор, който да бъде само за един сезон при заплата от 8 млн. евро плюс бонуси.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Juventus have sent a final contract offer to Dusan Vlahovic.



They are proposing a one-year deal with an €8m salary including add-ons.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/FojyKqTROf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 20, 2026

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Снимки: Gettyimages