Спалети: Ювентус направи доста грешки с трансферите, но сега разполагаме с перфектните директори

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети заяви, че клубът е направил „някои лоши трансфери през последните няколко години“, но в същото време изтъкна, че в Юве най-накрая разполагат с „перфектните“ директори, които да променят нещата.

„Бианконерите“ постигнаха победа с 2:0 в приятелски мач срещу Ница тази вечер, като головете отбелязаха Дъглас Луис и младокът Джъстин Обоаводуо.

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„Много неща ми харесаха. През миналия сезон отборът тръгваше в атака, дори когато не усещаше подкрепата на защитата и халфовата линия, така че пресираше, дори когато останалата част от тима не беше готова. Днес обаче се справиха добре, запълвайки тази празнина, печелейки топката обратно и създавайки някои интересни атаки, въпреки че на моменти все още губеха топката твърде лесно“, заяви Спалети пред „Скай Спорт Италия“.

„Дъглас Луис изглеждаше по-остър и помагаше повече в защита, след като подадеше топката. Движеше се по-бързо, което е от решаващо значение. Можех да го оставя на терена малко по-дълго, но фактът, че днес никой нямаше мускулни проблеми, е положителен“, добави опитният специалист.

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„Моят офис е точно до този на директорите Отолини и Масара, така че знам всичко, което се случва. Виждам техните усилия и присъствието им на трансферния пазар“, отговори Спалети на въпрос дали очаква още нови попълнения.

„Те са добре познати директори, с опит и силни контакти. Трансферният пазар е сложен по различни причини. Направихме някои лоши трансфери през последните години, така че сега трябва да запълним тези празнини. За разлика от някои други клубове, ние не можем просто да плащаме каквато и да е сума, така че трябва да се възползваме максимално от ситуацията. Мисля, че директорите са перфектни", каза още Спалети.

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