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Официално: Коло Муани най-после се завърна в Ювентус

  • 2 авг 2026 | 19:25
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Официално: Коло Муани най-после се завърна в Ювентус

От Пари Сен Жермен официално потвърдиха трансфера на нападателя Рандал Коло Муани в Ювентус. Сделката е оформена като наем на стойност 10 млн. евро, който включва задължителна опция за закупуване в размер на 28 млн. (при класиране за евротурнирите) и бонуси под формата на 12 млн. Самият играч пък е подписал петгодишен договор при заплата от 5,5 млн. евро и бонуси от 1,5 млн.

Така Коло Муани се завръща в Ювентус след престоя си под наем през пролетта на 2025 година, когато се отчете с 10 гола и 3 асистенции в 22 мача. Още миналото лято “Старата госпожа” направи несполучлив опит за нова сделка с ПСЖ, а през настоящия трансферен прозорец преговорите се проточиха дълго, но този път с успешен край. През последната кампания 27-годишният играч беше в Тотнъм, където записа 41 двубоя с 5 попадения и 4 голови подавания. Парижани пък го купиха от Айнтрахт (Франкфурт) преди три години, когато платиха 85 млн. евро за него, като получиха в замяна 11 гола и 7 асистенции в 55 срещи. Също така нападателят има 32 мача с 9 попадения и 4 голови паса за Франция, но не получи повиквателна за Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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