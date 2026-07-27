Ювентус преговаря с английски национал

Според „Скай Спорт Италия“ италианският гранд Ювентус е осъществил контакт със свободния агент Джон Стоунс, след като договорът му с Манчестър Сити изтече. Твърди се, че „бианконерите“ са отправили сериозна оферта към английския национал.

32-годишният защитник беше основна фигура в състава на Англия, който спечели третото място на Световното първенство през 2026 г., въпреки че към момента е без клуб. Стоунс прекара десетилетие с екипа на Манчестър Сити след трансфера си от Евертън, като под ръководството на Пеп Гуардиола спечели всички възможни трофеи.

Въпреки че името на Стоунс беше свързвано и с други италиански клубове като Интер и Наполи, информациите сочеха, че интересът е идвал по-скоро от посредници, а не директно от отборите в Серия "А". Ситуацията обаче изглежда се променя. Трансферният експерт на „Скай Спорт Италия“ Джанлука Ди Марцио съобщава, че Ювентус води преговори със Стоунс и неговите представители за обсъждане на личните му условия.

Челси, Арсенал и Байерн (Мюнхен) също бяха споменавани като възможни дестинации, но без да предприемат конкретни стъпки за осъществяване на сделка.

Ювентус се нуждае от нов централен защитник, особено ако Глейсон Бремер бъде продаден на Галатасарай. Клубът от Торино изпитва трудности и в преговорите с Болоня за Джон Лукуми, за когото „рособлу“ искат 25 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages