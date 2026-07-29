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Ювентус не се е отказал от Браим Диас

  • 29 юли 2026 | 05:29
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Ювентус не се е отказал от Браим Диас

Браим Диас е изправен пред добре познат сценарий – този, в който ще трябва да се бори със зъби и нокти за всяка минута игрово време в Реал Мадрид. Въпреки смяната на треньора, пристигането на португалеца Бернардо Силва и очакваният трансфер на котдивоареца Ян Диоманде ще усложнят значително шансовете му да играе решаваща роля в плановете на Жозе Моуриньо. Наясно с тази ситуация, няколко клуба вече са предприели действия. Сред тях е и Ювентус, който може да му предложи водеща роля в своя състав. Според „Тутоспорт“ спортният директор на клуба, Рики Масара, възнамерява да се възползва от отличните си отношения с обкръжението на мароканския национал, за да осъществи привличането му в Торино.

Диас от доста време е свързван с торинци, които не са се отказали от идеята да го вземат в редиците си. Идеята на ръководителя на „бианконерите“ е да повтори формулата, която преди време използва Милан. През 2020 г. халфът премина под наем в състава на „росонерите“ и прекара там три години, в които се представи повече от впечатляващо, записвайки 124 официални мача, 18 гола и 15 асистенции.

Проблемът за италианския гранд е, че настоящият договор на Диас изтича през 2027 г. и за да бъде осъществен нов наем, ще е необходимо футболистът първо да поднови контракта си с „кралския клуб“. Смята се, че бившият играч на Манчестър Сити не гледа с лошо око на тази идея, но операцията ще изисква време и търпение.

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Снимки: Gettyimages

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