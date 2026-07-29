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Ювентус изпревари Челси и Наполи за талант на Байер

  • 29 юли 2026 | 17:41
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Ювентус изпревари Челси и Наполи за талант на Байер

След като договори привличането на нападателя Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, Ювентус уреди второ подсилване в атака за деня. Става въпрос за 18-годишното крило на Байер (Леверкузен) Керим Алайбегович.

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“Скай Германия” съобщава, че трансферната сума по сделката е 33 млн. евро, а с включените бонуси тя може да достигне 40 млн. Също така “Старата госпожа” е спечелила надпреварата в конкуренцията на Челси и Наполи. Според Николо Скира лондончани са се договорили с Байер при подобни условия, но самият играч им отказал, тъй като не е бил съгласен с плана да бъде преотстъпен в Страсбург. От това са се възползвали “бианконерите”, които са се споразумели с младия талант за петгодишен договор при заплата от 3 млн. евро на сезон. С ключова роля за сделката е бил новият директор Фредерик Масара, който се договорил с футболиста още през април, когато все още беше в Рома.

Алайбегович направи силен сезон в РБ Залцбург, записвайки 13 гола и 4 асистенции в 44 мача. Така родният му клуб Байер си го върна за 8 млн. евро, но с намерението веднага да го продаде за много по-голяма сума. Освен това тийнейджърът взе участие на Мондиал 2026 с екипа на Босна и Херцеговина, за която има 14 двубоя с 2 попадения и 4 голови паса.

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