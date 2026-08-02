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  3. Ювентус обяви привличането на талант от Байер преди да се похвали с Коло Муани

Ювентус обяви привличането на талант от Байер преди да се похвали с Коло Муани

  • 2 авг 2026 | 18:05
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Ювентус обяви привличането на талант от Байер преди да се похвали с Коло Муани

От Ювентус официално обявиха привличането на крилото Керим Алайбегович, който пристига с трансфер от Байер (Леверкузен) на стойност 30+5 млн. евро. Договорът на младия талант пък е за пет сезона при годишна заплата от 3 млн. евро.

Роденият в Кьолн Алайбегович е юноша на “аспирините”, но така и не записа нито един мач за първия състав на клуба. За сметка на това, миналия сезон той блестеше с екипа на РБ Залцбург, реализирайки 13 гола и добавяйки 4 асистенции в общо 44 мача. Това накара Байер да си го върне срещу 8 млн. евро с намерението отново да го продаде, но на много по-висока цена от двата милиона евро, които австрийците платиха преди година. Преди споразумението с Ювентус, Леверкузен се договори с Челси при същите условия, но самият 18-годишен играч отказа да премине в клуба от Премиър лийг заради плана му да го преотстъпи в Страсбург.

Алайбегович е национал на Босна и Херцеговина, като има 14 срещи с два гола и четири асистенции. Тийнейджърът беше част от състава на балканците за Мондиал 2026 и дори беше титуляр в три от четирите им мача, отчитайки се с една асистенция. Той е третото ново попълнение на “бианконерите” през това лято след Джеф Екатор и Мехмет Зеки Челик, но още днес или утре клубът ще потвърди и привличането на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен.

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