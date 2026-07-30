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  3. Лоша новина за Реал: контузи се бранител, който клубът разчиташе да продаде

Лоша новина за Реал: контузи се бранител, който клубът разчиташе да продаде

  • 30 юли 2026 | 14:21
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Лоша новина за Реал: контузи се бранител, който клубът разчиташе да продаде

Бранителят на Реал Мадрид Раул Асенсио е получил контузия, обявиха официално от "лос бланкос".

Централният защитник е с „мускулна травма на правия бедрен мускул на десния крак“ и състоянието му ще се следи.

Очаква се Асенсио да бъде извън терените между четири и шест седмици. Той няма да играе повече в оставащите мачове от предсезонната подготовка на Реал и ще пропусне началото на сезона в Ла Лига.

Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник
Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

Травмата е лоша новина за "кралете", тъй като футболистът не попадаше в плановете на новия наставник Жозе Моуриньо, особено след пристигането на Ибрахима Конате, като клубът искаше да продаде своя юноша. С оглед контузията на Асенсио, тази възможност вече е под сериозна въпросителна. Все пак клубът разчита да получи свежи пари за него дори и при тези обстоятелства.

Бранителят взе участие в първото полувреме на приятелския мач срещу Леганес във вторник, спечелен с 4:1.

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Снимки: Gettyimages

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