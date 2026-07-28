Жерард Пике: Барса все още превъзхожда Реал Мадрид

Бившият защитник на Барселона и испанския национален отбор Жерард Пике направи оценка на съотношението на силите в съперничеството между каталунците и Реал Мадрид преди старта на новия сезон.

„Барса все още превъзхожда Реал Мадрид и в момента е по-силният отбор. Победата в последните два шампионата придава определен статут и авторитет, което позволява да започнеш сезона като фаворит. Това обаче тепърва трябва да се докаже на терена“, заяви Пике.

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„Играчите и отборът вече са се адаптирали към настоящото положение. Става въпрос за стабилност – Флик работи с тима вече трета година, а футболистите са усвоили напълно формата на работа и стила на игра, което им дава предимство“, цитира думите на Пике каталунското издание "Спорт".

37-годишният Пике е възпитаник на „блаугранас“, но от младежкия отбор се отправя директно към Манчестър Юнайтед. Четири години по-късно той се завръща в каталунския клуб, за който изиграва общо 616 мача, отбелязвайки 53 гола.

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