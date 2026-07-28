Арсенал подготвя рекордна оферта за Винисиус в опит да се възползва от неразбирателството с Реал Мадрид

Мениджърът на Арсенал Микел Артета проявява сериозен интерес към голямата звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, съобщават водещи британски медии, включително БиБиСи и „Телеграф“. Лондонският клуб, който наскоро триумфира с титлата във Висшата лига, следи изключително внимателно ситуацията с бразилския национал, чийто преговори за нов договор на „Сантяго Бернабеу“ са в пълна блокада.

От Реал Мадрид отново сядат на масата за преговори с Винисиус, ситуацията се усложнява

Основната причина за напрежението в Мадрид е желанието на Винисиус да се изравни по заплата със своя съотборника Килиан Мбапе. В момента бразилецът получава около 17 милиона евро нето на сезон, докато неговите представители настояват за пакет на стойност близо 30 милиона евро. Настоящият контракт на крилото изтича през юни 2027 година, което означава, че той навлиза в последната година от споразумението си – критичен момент, в който Реал рискува да го загуби без трансферна сума през следващото лято.

Арсенал е готов да се възползва от този застой, като предложи на 26-годишния футболист най-голямата заплата в историята на клуба, надхвърляйки дори възнаграждението на Букайо Сака. Според информациите, „артилеристите“ са готови да предложат на бразилеца над 468 хиляди евро на седмица.

Реал Мадрид отправи контрапредложение към Винисиус

Интересен нюанс в ситуацията е завръщането на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид. Въпреки първоначалните слухове за търкания, португалският специалист изрично е настоял пред президента Флорентино Перес бразилецът да не бъде продаван, тъй като го смята за ключов за преследването на 16-ата европейска титла. Въпреки това ръководството на клуба вече се подсигури, финализирайки трансфера на Ян Диоманде от РБ Лайпциг за сума над 100 милиона евро – ход, който мнозина виждат като подготовка за евентуалната раздяла с Винисиус.

Винисиус Жуниор е част от Реал Мадрид от 2018 година, когато пристигна от Фламенго. За осем сезона в испанския гранд той записа 375 мача, в които отбеляза 128 гола и направи 100 асистенции. През изминалия сезон 2025/26 бразилецът отново бе на висота, завършвайки с 22 гола и 14 асистенции във всички турнири. С „белия балет“ той вече спечели три титли на Испания и два трофея от Шампионската лига, превръщайки се в истинска икона на клуба и глобална маркетингова сила с договори с 16 големи спонсора.

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Снимки: Gettyimages