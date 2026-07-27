Грандиозният трансфер на Реал Мадрид ще наруши плановете на Барселона

Реал Мадрид вече се е разбрал с РБ Лайпциг за трансфера на Ян Диоманде, а именно тази сделка може да обърка плановете на големия конкурент Барселона. Каталунците имат сериозен интерес към Фисник Аслани от Хофенхайм и в случай, че Феран Торес напусне от “Камп Ноу” планират офанзива именно за косовара. Името му обаче се свързва все по-сериозно с “биковете”, които са го харесали за заместник на Диоманде и почти сигурно ще отправят оферта в най-кратки срокове. По този начин Реал, привличайки Диоманде, всъщност ще накърни и плановете на големия съперник, особено при напускане на Торес, което не изглежда изключено в момента.

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Самият Фисник Аслани е едва на 23 години, но направи впечатляваща кампания през последния сезон, записвайки 11 гола и 10 асистенции в тима на Хофенхайм в 35 мача във всички турнири. Той може да играе на няколко позиции - като нападател, но също така зад гърба на основен таран, така и като офанзивен халф или фалшива деветка. Именно тази поливалентност и ефективност са хванали окото на спортния директор на Барселона - Деко. Националът на Косово е оценяван на 35 милиона евро, но от Хофенхайм, ще поискат поне 50 млн., за да се разделят със звездата си в атака.

В Барселона нямат намерение да се разделят с големия герой на Испания

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages