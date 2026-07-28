Революцията на Моуриньо: Реал Мадрид пред лято на трудни решения и нови амбиции

Реал Мадрид отново разпали страстите на своите фенове на трансферния пазар, подготвяйки почвата за мащабна промяна под ръководството на Жозе Моуриньо. Португалецът, който официално се завърна на поста на 13 юли 2026 г. с договор до 2029 г., заварва отбор, жадуващ за реванш след нулев откъм големи трофеи сезон. Привличането на имена като Бернардо Силва, Кукурея, Дъмфрис и Конате вече повиши летвата, а сделката за Ян Диоманде от РБ Лайпциг за сумата от 120 милиона евро е практически финализирана, твърдят в Испания. Голямата цел обаче остава Родри. Клубът прие, че окончателният скок напред минава през халфа на Манчестър Сити, чийто договор изтича през 2027 г. Преговорите няма да са лесни – докато „гражданите“ настояват за поне 80 милиона евро, от Реал се надява да свали цената до около 60 милиона. Но цялата тази пътна карта има едно неоспоримо условие: преди да направи нови попълнения, „кралският клуб“ е задължен да разчисти състава.

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И точно тук започва истинското предизвикателство на лятото. Спортното ръководство трябва да приложи сложна стратегия, тъй като Моуриньо вече е определил профила на своя идеален отбор. Това включва вземане на тежки решения във всяка линия. Първото име на масата е Раул Асенсио. Въпреки че 23-годишният защитник записа 23 мача и 2 гола в Ла Лига през изминалия сезон, неговата форма бе подложена на критики, особено по време на Световното клубно първенство. Асенсио работи неуморно през ваканцията, за да убеди новия мениджър в качествата си, но визията на Специалния е различна. Моуриньо вижда привличането на нов централен защитник като приоритет, което превръща Асенсио в най-вероятния кандидат за продажба, докато клубът вече проучва пазара за негов заместник. На "Сантиаго "Бернабеу" вече беше привлечен Ибрахима Конате, но добавянето на нов бранител би било разгледано на по-късен етап в зависимост от ситуацията на пазара.

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Ситуацията в халфовата линия е не по-малко деликатна, а в центъра на вниманието е Едуардо Камавинга. Французинът, който има договор до 2029 г., привлича сериозен интерес от Англия. Въпреки че записа 29 мача в първенството през кампания 2025/26, представянето му бе определено като непостоянно, като той завърши сезона с едва един гол и една асистенция във всички турнири. Реал Мадрид съзнава, че една значителна продажба на играч с неговия потенциал би улеснила привличането на Родри, когото Моуриньо смята за фундаментален. Преговорите обаче ще бъдат изтощителни, тъй като Мадрид няма намерение да се разделя с Камавинга за сума, по-ниска от неговата пазарна стойност, въпреки че той вече не е в списъка на „недосегаемите“.

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В предни позиции предсезонната подготовка поднесе изненада в лицето на Гонсало Гарсия. Младият нападател, който отбеляза 6 гола в Ла Лига през миналия сезон (8 общо във всички турнири), изглеждаше сигурен напускащ заради множество оферти. Моуриньо обаче вижда в него уникален профил – класическа „деветка“, способна да упражнява натиск и да доминира във въздуха. Това е алтернатива, която португалецът иска да запази като дубльор на Килиан Мбапе, който бе безспорният лидер с 42 гола през кампанията. Решението за Гонсало обаче има пряк ефект върху Ендрик. Бразилецът има нужда от игрово време, което в Мадрид изглежда ограничено, и нов период под наем е съвсем реална възможност, за да не се спира развитието му.

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Подобна е дилемата и с Франко Мастантуоно. Аржентинският талант, за когото клубът плати 63 милиона евро на Ривър Плейт, остави отлични впечатления у Моуриньо още в първите тренировки. Във Валдебебас обаче са предпазливи и не искат да повтарят грешки от миналото, гледайки примера на Нико Пас, чието развитие извън клуба потвърди нуждата от редовна игрова практика. Мастантуоно е считан за бъдеща звезда на „Бернабеу“, но за да разгърне таланта си, може да се наложи да потърси дестинация, където ще бъде титуляр всяка седмица. Пред Моуриньо стои задачата да подреди този сложен пъзел, балансирайки между амбициите за незабавни трофеи и бъдещето на най-ярките млади таланти в света.



ХОЕЛ ДЕЛ РИО, "Марка"

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Снимки: Gettyimages