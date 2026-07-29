Винисиус остава в Реал Мадрид

Бъдещето на Винисиус Жуниор е ясно – той остава в Реал Мадрид и след това лято, слагайки край на спекулациите, които го свързваха с трансфер. Испанският клуб няма никакво намерение да продава бразилския футболист и е уверен, че ще постигне споразумение за подновяване на договора му, съобщава във вторник „Скай Спортс“.

Въпреки силния интерес от страна на Арсенал, който следеше внимателно ситуацията с нападателя, оставането на „Сантяго Бернабеу“ е най-сигурният сценарий. Припомняме, че договорът на Винисиус изтича след само една година, което предизвика апетита на други клубове.

Арсенал подготвя рекордна оферта за Винисиус в опит да се възползва от неразбирателството с Реал Мадрид

Според английския вестник, тази седмица ще се проведат нови разговори между представителите на играча и ръководството на Реал Мадрид. Целта е ясна: да се напредне в преговорите за нов дългосрочен договор.

Същият източник допълва, че Жозе Моуриньо счита Вини за основен елемент и иска бразилецът да продължи да бъде един от неговите ключови „галактикос“ в отбора.

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Снимки: Gettyimages