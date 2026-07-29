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Реал Мадрид стартира преговори с Манчестър Сити за Родри

  • 29 юли 2026 | 11:56
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От Реал Мадрид са започнали преговори с Манчестър Сити относно привличането на халфа Родри, съобщава Фабрицио Романо.

Това е станало, след като клубният президент Флорентино Перес е дал своето съгласие за подобен трансфер. Смята се, че оттам са готови да платят 50-60 млн. евро за капитана на световния шампион Испания, но най-вероятно Манчестър Сити ще поиска повече пари, въпреки че договорът на 30-годишния играч ще изтече през следващото лято. От друга страна, още преди дни Николо Скира разкри, че Родри вече се е споразумял с Реал Мадрид за петгодишен контракт.

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Снимки: Gettyimages

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