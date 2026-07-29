Реал Мадрид стартира преговори с Манчестър Сити за Родри

От Реал Мадрид са започнали преговори с Манчестър Сити относно привличането на халфа Родри, съобщава Фабрицио Романо.

Това е станало, след като клубният президент Флорентино Перес е дал своето съгласие за подобен трансфер. Смята се, че оттам са готови да платят 50-60 млн. евро за капитана на световния шампион Испания, но най-вероятно Манчестър Сити ще поиска повече пари, въпреки че договорът на 30-годишния играч ще изтече през следващото лято. От друга страна, още преди дни Николо Скира разкри, че Родри вече се е споразумял с Реал Мадрид за петгодишен контракт.

🚨 JUST IN: Real Madrid have verbally proposed that they can pay MORE than €50M - around €60M!



Manchester City are likely to ask for more money.



They want to see if more clubs join the race.



Rodri wants Real Madrid! @FabrizioRomano pic.twitter.com/Zjo4ABwjf6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 29, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages