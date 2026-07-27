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От Реал Мадрид отново сядат на масата за преговори с Винисиус, ситуацията се усложнява

  • 27 юли 2026 | 11:27
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От Реал Мадрид отново сядат на масата за преговори с Винисиус, ситуацията се усложнява

От Реал Мадрид планират да седнат на масата на преговори с представителите на Винисиус тази седмица, за да опитат да постигнат по-бърз напредък в опитите си да подновят договора на бразилеца. Ситуацията около крилото се заплете сериозно в последно време, след като двете страни от месеци не могат да стигнат до споразумение за нов контракт, а фланговият футболист е на крачка от това да започне новия сезон, навлизайки в последната година от настоящото си споразумение с мадридчани. Винисиус е пожелал заплата в размер на около 30 милиона евро нето, която ще го изравни с Килиан Мбапе.

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

От Реал Мадрид бързо напредват и в сделката за Ян Диоманде, която се очаква да бъде завършена съвсем скоро, а за котдивоарецът ще бъдат платени около 120 милиона евро. Привличането на играча на РБ Лайпциг също до известна степен е привнесло напрежение, тъй като той успешно може да играе на същата позиция, както и Винисиус. Освен това сериозната сума, която ще бъде похарчена за него, допълнително е убедила Вини да настоява за желаните условия. Името на бразилеца вече бе замесено с няколко от големите клубове като Арсенал и Ливърпул, които бяха споменати като възможни дестинации за него. От друга страна от “Сантиаго Бернабеу” биха искали много сериозна сума за своя футболист, а съчетано с високите му финансови изисквания прави подобен трансфер изключително тежък финансово за повечето отбори в Европа.

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза
Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза
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Снимки: Gettyimages

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