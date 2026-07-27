От Реал Мадрид отново сядат на масата за преговори с Винисиус, ситуацията се усложнява

От Реал Мадрид планират да седнат на масата на преговори с представителите на Винисиус тази седмица, за да опитат да постигнат по-бърз напредък в опитите си да подновят договора на бразилеца. Ситуацията около крилото се заплете сериозно в последно време, след като двете страни от месеци не могат да стигнат до споразумение за нов контракт, а фланговият футболист е на крачка от това да започне новия сезон, навлизайки в последната година от настоящото си споразумение с мадридчани. Винисиус е пожелал заплата в размер на около 30 милиона евро нето, която ще го изравни с Килиан Мбапе.

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От Реал Мадрид бързо напредват и в сделката за Ян Диоманде, която се очаква да бъде завършена съвсем скоро, а за котдивоарецът ще бъдат платени около 120 милиона евро. Привличането на играча на РБ Лайпциг също до известна степен е привнесло напрежение, тъй като той успешно може да играе на същата позиция, както и Винисиус. Освен това сериозната сума, която ще бъде похарчена за него, допълнително е убедила Вини да настоява за желаните условия. Името на бразилеца вече бе замесено с няколко от големите клубове като Арсенал и Ливърпул, които бяха споменати като възможни дестинации за него. От друга страна от “Сантиаго Бернабеу” биха искали много сериозна сума за своя футболист, а съчетано с високите му финансови изисквания прави подобен трансфер изключително тежък финансово за повечето отбори в Европа.

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

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Снимки: Gettyimages