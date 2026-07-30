Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Карло Анчелоти: Надявам се ФИФА да не съсипе Световното първенство

Карло Анчелоти: Надявам се ФИФА да не съсипе Световното първенство

  • 30 юли 2026 | 09:57
  • 530
  • 0

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви в сряда в ексклузивно интервю за SNTV, че се надява ФИФА да не „съсипе“ Световното първенство с плановете си да продаде дял от турнира на инвеститори.

Говорейки в Рио де Жанейро няколко седмици след като мечтата на Бразилия за световната титла приключи на осминафиналите със загуба от Норвегия, Анчелоти настоя, че Мондиалът принадлежи на феновете, а не на частни интереси.

„Световното първенство принадлежи на феновете, на хората – на всички народи по света“, каза италианският треньор. „Това е наистина красив момент, мисля аз. Надявам се нито УЕФА, нито ФИФА да не съсипят този празник за целия свят.“

Анчелоти също така говори защо подкрепата на бразилската федерация е изиграла решаваща роля, за да го убеди да остане начело на „Селесао“ след разочарованието на Световното първенство, както и за отношенията си с Неймар и какво трябва да направи бразилският футбол, за да се върне към успехите в бъдеще.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Инфантино защити проекта си: Това е възможност, а не задължение, искаме да създадем следващото Кабо Верде

Инфантино защити проекта си: Това е възможност, а не задължение, искаме да създадем следващото Кабо Верде

  • 30 юли 2026 | 09:44
  • 1921
  • 2
С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

  • 30 юли 2026 | 09:00
  • 1494
  • 0
Лас Палмас държи под пълен контрол трансфера на бившия вратад на Локо (Пловдив)

Лас Палмас държи под пълен контрол трансфера на бившия вратад на Локо (Пловдив)

  • 30 юли 2026 | 08:28
  • 1256
  • 0
Ливърпул с минимален успех в контрола срещу Рексъм

Ливърпул с минимален успех в контрола срещу Рексъм

  • 30 юли 2026 | 08:19
  • 2651
  • 0
Появиха се слухове за здравето на Франко Барези, Милан ги опроверга

Появиха се слухове за здравето на Франко Барези, Милан ги опроверга

  • 30 юли 2026 | 08:02
  • 1965
  • 0
Девет двойки решават съдбата си в Лига Европа

Девет двойки решават съдбата си в Лига Европа

  • 30 юли 2026 | 07:53
  • 2461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 07:07
  • 19530
  • 84
Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

  • 30 юли 2026 | 09:15
  • 15727
  • 19
Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

  • 30 юли 2026 | 07:15
  • 10739
  • 7
Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

  • 29 юли 2026 | 22:24
  • 230047
  • 968
Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

  • 30 юли 2026 | 10:11
  • 1705
  • 4
16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

  • 29 юли 2026 | 22:25
  • 56715
  • 59