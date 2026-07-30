Карло Анчелоти: Надявам се ФИФА да не съсипе Световното първенство

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви в сряда в ексклузивно интервю за SNTV, че се надява ФИФА да не „съсипе“ Световното първенство с плановете си да продаде дял от турнира на инвеститори.

Говорейки в Рио де Жанейро няколко седмици след като мечтата на Бразилия за световната титла приключи на осминафиналите със загуба от Норвегия, Анчелоти настоя, че Мондиалът принадлежи на феновете, а не на частни интереси.

„Световното първенство принадлежи на феновете, на хората – на всички народи по света“, каза италианският треньор. „Това е наистина красив момент, мисля аз. Надявам се нито УЕФА, нито ФИФА да не съсипят този празник за целия свят.“

Анчелоти също така говори защо подкрепата на бразилската федерация е изиграла решаваща роля, за да го убеди да остане начело на „Селесао“ след разочарованието на Световното първенство, както и за отношенията си с Неймар и какво трябва да направи бразилският футбол, за да се върне към успехите в бъдеще.

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