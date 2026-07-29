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  3. Реал Мадрид обяви последната си лятна контрола

Реал Мадрид обяви последната си лятна контрола

  • 29 юли 2026 | 16:56
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Реал Мадрид обяви последната си лятна контрола

Реал Мадрид обяви, че ще играе контрола с Шалке 04 на 16 август. Срещата ще се състои на “Фелтинс-Арена” в Гелзенкирхен, на която през 2004 година настоящият старши треньор на “Кралския клуб” Жозе Моуриньо спечели първия си трофей в Шампионската лига. По това време португалецът бе начело на Порто, който победи с 3:0 Монако.

Контролата с Шалке ще бъде последна проверка за Реал преди старта на новия сезон. “Белите” ще изиграят първия си официален мач на 22 август като гост на Еспаньол. За “кралскосините” новият сезон започва с гостуване на четвъртодивизионния Халешер за Купата на Германия на 24 август. През този сезон те се завръщат в Бундеслигата след три сезона във втора дивизия.

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Снимки: Gettyimages

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