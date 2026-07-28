Реал Мадрид отправи контрапредложение към Винисиус

Ръководството на Реал Мадрид е изпратило контрапредложение към Винисиус Жуниор и неговите представители за удължаване на договора на бразилския национал. Това се случва на фона на засиления интерес към крилото от страна на лондонския Арсенал, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

От Реал се надяват да постигнат споразумение след няколкомесечни преговори. Клубът е наясно с интереса от страна на Арсенал, като се твърди, че английският гранд подготвя първа официална оферта за Винисиус.

Настоящият договор на бразилеца с „лос бланкос“ е до лятото на 2027 година.

🚨💣 Understand Real Madrid have now sent a counter-offer to Vinicius Jr. and his camp to extend his contract.



Real are hoping to reach an agreement after months of negotiations. The club are aware of Arsenal’s interest.



Arsenal are preparing a first official offer and are… pic.twitter.com/74Y9Rq8QCf — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2026

Старши треньорът на Реал Жозе Моуриньо е категорично против напускането на футболиста. Същевременно Арсенал е готов да предложи на играча заплата от над 468 хиляди евро на седмица.

Винисиус е част от мадридския тим от лятото на 2018 година. През изминалия сезон той взе участие в 53 мача във всички турнири, в които се отличи с 22 гола и 14 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago