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Реал Мадрид отправи контрапредложение към Винисиус

  • 28 юли 2026 | 01:36
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Реал Мадрид отправи контрапредложение към Винисиус

Ръководството на Реал Мадрид е изпратило контрапредложение към Винисиус Жуниор и неговите представители за удължаване на договора на бразилския национал. Това се случва на фона на засиления интерес към крилото от страна на лондонския Арсенал, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

От Реал се надяват да постигнат споразумение след няколкомесечни преговори. Клубът е наясно с интереса от страна на Арсенал, като се твърди, че английският гранд подготвя първа официална оферта за Винисиус.

Настоящият договор на бразилеца с „лос бланкос“ е до лятото на 2027 година.

Старши треньорът на Реал Жозе Моуриньо е категорично против напускането на футболиста. Същевременно Арсенал е готов да предложи на играча заплата от над 468 хиляди евро на седмица.

Винисиус е част от мадридския тим от лятото на 2018 година. През изминалия сезон той взе участие в 53 мача във всички турнири, в които се отличи с 22 гола и 14 асистенции.

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Снимки: Imago

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