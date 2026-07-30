Появиха се слухове за здравето на Франко Барези, Милан ги опроверга

Ръководството на Милан реагира бързо, за да се противопостави на неверните слухове, които се разпространиха в Италия и съобщаваха за смъртта на Франко Барези. Чрез официално изявление клубът на „росонерите“ изясни здравословното състояние на 66-годишния легендарен италиански защитник и призова за уважение към личния му живот.
Слуховете се разпространиха толкова бързо, че дори противоречивият политик и фен на Милан Матео Салвини публикува съобщение в Туитър (което впоследствие изтри), в което изразяваше съжаление за кончината на Барези.
От Милан потвърждават, че Барези „преминава през деликатен момент“, като същевременно призовават за уважение към личното пространство на „Капитана“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google