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Появиха се слухове за здравето на Франко Барези, Милан ги опроверга

  • 30 юли 2026 | 08:02
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Появиха се слухове за здравето на Франко Барези, Милан ги опроверга

Ръководството на Милан реагира бързо, за да се противопостави на неверните слухове, които се разпространиха в Италия и съобщаваха за смъртта на Франко Барези. Чрез официално изявление клубът на „росонерите“ изясни здравословното състояние на 66-годишния легендарен италиански защитник и призова за уважение към личния му живот.

„АК Милан опровергава фалшивите новини, които циркулират в последните минути относно Франко Барези. Франко преминава през деликатен момент и клубът му оказва своята безусловна подкрепа, както и на неговото семейство. Призоваваме всички да уважават личното му пространство и да не допринасят за разпространението на напълно неоснователна информация“, написаха от официалния профил на Милан в социалните мрежи.

Слуховете се разпространиха толкова бързо, че дори противоречивият политик и фен на Милан Матео Салвини публикува съобщение в Туитър (което впоследствие изтри), в което изразяваше съжаление за кончината на Барези.

От Милан потвърждават, че Барези „преминава през деликатен момент“, като същевременно призовават за уважение към личното пространство на „Капитана“.

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