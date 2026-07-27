Проблем за Моуриньо, един от обещаващите таланти на Реал се контузи сериозно

Неприятна новина дойде за Реал Мадрид и новия треньор на отбора Жозе Моуриньо. Юношата на Реал Мадрид Тиаго Питарч е получил контузия в дясното коляно по време на тренировка и ще бъде извън терените поне до средата на септември.

18-годишният талант ще отсъства заради травмата около около шест седмици, което ще му попречи да вземе участие в началото на Ла Лига. Разбира се, Питарч ще пропусне и лятната подготовка на отбора, като няма да играе в приятелските срещи от лагера в Австрия срещу Фиорентина (1 август), Ференцварош (8 август) и Депортиво (12 август).

🚨 BREAKING: Thiago Pitarch will be OUT for 6 weeks with a knee injury.



He injured it during the first training session. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/UCxkSjgZQD — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 26, 2026

Освен това той няма да е на разположение и за мачовете от Ла Лига срещу Еспаньол (22 август), Реал Сосиедад (26 август), Малага (30 август) и Бетис (6 септември).

Тиаго Питарч беше един от малкото позитивни лъчи в Реал през изминалия сезон. Вътрешният полузащитник попадна в групата на първия отбор при Чаби Алонсо и дебютира на 2 март срещу Хетафе под ръководството на Алваро Арбелоа, който му даде игрово време и важна роля. Той дори беше титуляр във важни мачове, като 1/8-финалния сблъсък срещу Манчестър Сити и първия мач срещу Байерн в Шампионската лига.

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През миналия сезон Питарч изигра общо 16 срещи за Реал, в които даде 2 асистенции. При наличието на много футболисти на неговата позиция като Чуамени, Валверде, Белингам, Бернардо Силва, Гюлер и Камавинга, най-вероятната съдба за 18-годишния играч изглежда е да бъде изпратен под наем.

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Снимки: Gettyimages