С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

Хюн-Мин Сон отбеляза две попадения в средата на първото полувреме, а отборът на звездите на Мейджър Лийг Сокър надделя с 4:3 срещу селекцията на мексиканската елитна Лига МХ в демонстративен мач в Шарлът.
При първото си участие в Мача на звездите южнокорейският нападател, който играе за ФК Лос Анджелис, се разписа в 20-ата и в 23-ата минута и беше определен за най-добър футболист в двубоя, а другите две попадения за тима от шампионата на САЩ и Канада вкараха Филип Цинкернагел и Евандер.
За мексиканците головете реализираха Луис Габриел Рой, Саломон Рондон и Хосе Парадела, който оформи крайния резултат в добавеното време.
Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС
Селекцията на МЛС спечели шоу-двубоя за четвърти път в последните пет издания от 2021 г. насам. В срещата не участваха някои от най-добрите футболисти, които играха на Мондиал 2026, сред които аржентинската суперзвезда Лионел Меси от Интер Маями.
Голямото шоу на полувремето пък бе изпълнено от венецуелската певица Киара.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google