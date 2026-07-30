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  3. С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

  • 30 юли 2026 | 09:00
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С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

Хюн-Мин Сон отбеляза две попадения в средата на първото полувреме, а отборът на звездите на Мейджър Лийг Сокър надделя с 4:3 срещу селекцията на мексиканската елитна Лига МХ в демонстративен мач в Шарлът.

При първото си участие в Мача на звездите южнокорейският нападател, който играе за ФК Лос Анджелис, се разписа в 20-ата и в 23-ата минута и беше определен за най-добър футболист в двубоя, а другите две попадения за тима от шампионата на САЩ и Канада вкараха Филип Цинкернагел и Евандер.

За мексиканците головете реализираха Луис Габриел Рой, Саломон Рондон и Хосе Парадела, който оформи крайния резултат в добавеното време.

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС
Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

Селекцията на МЛС спечели шоу-двубоя за четвърти път в последните пет издания от 2021 г. насам. В срещата не участваха някои от най-добрите футболисти, които играха на Мондиал 2026, сред които аржентинската суперзвезда Лионел Меси от Интер Маями.

Голямото шоу на полувремето пък бе изпълнено от венецуелската певица Киара.

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