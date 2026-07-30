С два гола на Хюн-Мин Сон сборният отбор на МЛС спечели мача на звездите

Хюн-Мин Сон отбеляза две попадения в средата на първото полувреме, а отборът на звездите на Мейджър Лийг Сокър надделя с 4:3 срещу селекцията на мексиканската елитна Лига МХ в демонстративен мач в Шарлът.

First half brace ✅

MVP ✅



Sonny struck gold tonight. 🌟@lafc // MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/xtTex6cYDM — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2026

При първото си участие в Мача на звездите южнокорейският нападател, който играе за ФК Лос Анджелис, се разписа в 20-ата и в 23-ата минута и беше определен за най-добър футболист в двубоя, а другите две попадения за тима от шампионата на САЩ и Канада вкараха Филип Цинкернагел и Евандер.

M 👏 V 👏 P



Son Heung-Min claims the throne in his first MLS All-Star. pic.twitter.com/7MPgruoiKz — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2026

За мексиканците головете реализираха Луис Габриел Рой, Саломон Рондон и Хосе Парадела, който оформи крайния резултат в добавеното време.

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

Селекцията на МЛС спечели шоу-двубоя за четвърти път в последните пет издания от 2021 г. насам. В срещата не участваха някои от най-добрите футболисти, които играха на Мондиал 2026, сред които аржентинската суперзвезда Лионел Меси от Интер Маями.

Leveled 🆙 the vibes at halftime. @ciara put on a show!



MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/yRskwakP5h — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2026

Голямото шоу на полувремето пък бе изпълнено от венецуелската певица Киара.

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