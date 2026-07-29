Реал Мадрид обяви рекордни приходи

Реал Мадрид постигна исторически финансов рекорд, като оперативните приходи достигнаха 1,221 милиарда евро, което е увеличение от 3,1% спрямо предходната финансова година. Тази сума, която не включва трансферите на играчи, позиционира клуба като безпрецедентна икономическа сила в световния спорт.

В изявление, публикувано след одобрението на сметките от ръководството, клубът подчерта постижението: „Реал Мадрид за първи път надхвърля бариерата от 1,2 милиарда евро – цифра, която никоя друга спортна организация в света не е достигала до момента, и която затвърждава клуба като лидер по приходи в спортната индустрия.“

Наред с този растеж, клубът разкри, че печалбата след данъци възлиза на 26,3 милиона евро, което представлява увеличение от 8% спрямо сезон 2024-2025. С този резултат отборът на Жозе Моуриньо вече има 26 поредни години с печалби – непрекъсната серия от 2000 година насам.

📈 REAL MADRID BECOMES THE FIRST FOOTBALL CLUB TO EXCEED ONE BILLION EUROS IN REVENUE.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 23, 2024

По отношение на инвестициите, реконструкцията на стадион „Сантяго Бернабеу“, която е почти завършена, представлява натрупана инвестиция от 1,4077 милиарда евро. Изключвайки този проект, нетният дълг на клуба възлиза само на 9 милиона евро, с собствен капитал от 624 милиона и парични средства от 83 милиона. „Освен това клубът разполага с неизползвани кредитни линии на стойност 475 милиона евро“, се добавя в официалното съобщение.

Клубът подчерта и своята политика на непрекъснати инвестиции във футболните и баскетболните отбори. „Разходите за отбори са се увеличили със 166 милиона евро (+37%) от финансовата 2018/19 година, като съотношението на разходите за персонал към приходите се поддържа на 46%, доста под прага за отлични постижения от 50%“, се казва в текста. Тази стратегия се отразява в подсилването на отборите, като 161 милиона евро са предназначени за привличане на играчи през финансовата 2025-2026 година, и постоянен ангажимент за сезон 2026/2027, за да „продължат да се състезават на най-високо ниво във футбола и баскетбола“.

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Снимки: Imago