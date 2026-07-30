Нов трансфер! Левски договори краен бранител

Отборът на Левски продължава с ударната селекция. Ръководството на "сините" договори краен бранител от Португалия, който идва от елита на страната, научи Sportal.bg.

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Очаква се той да пристигне днес в София и да започне подготовка с отбора. От клуба реагираха моментално на контузията на Оливер Камдем, която ще го извади за няколко месеца от игра. Както е известно, камерунският национал пропусна двата мача с Университатя (Крайова), след като получи контузия в коляното. Още през миналата седмица нещата с новия защитник са били договорени от силните хора при "сините".

Новото попълнение идва като свободен агент, но е водил подготовка с отбор и се намира в добра кондиция за игра. Това е трансфер №8, тъй като в клуба бяха привлечени Давид Кусо, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Сержиньо, Рейналдо, Адриан Райчев и Стивън Стоянчов.

Ясни са датите и часовете на мачовете между Левски и Кайрат

Както е известно, футболистите на Левски си гарантираха мачове в Европа минимум до края на календарната година, защото "сините" имат поне десет мача. Четири в квалификациите и шест в Лигата на конференциите, но надеждата е класиране в основна фаза на Шампионската лига или Лига Европа, където битките ще станат с две повече.

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