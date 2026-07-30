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Ето'о се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Карабах, защитник е аут

  • 30 юли 2026 | 14:38
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Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Реваншът стартира в 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

В разширения състав на "армейците" се завръща пропусналият гостуването в Баку преди седмица Джеймс Ето'о. Аут от групата е едно от новите попълнения в отбора - Тамиму Уору, който получи контузия срещу Ботев (Пловдив).

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас.

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