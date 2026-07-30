Ливърпул с минимален успех в контрола срещу Рексъм

Ливърпул победи втородивизионния Рексъм с 1:0, което даде втори успех на 20-кратните английски шампиони в предсезонната им подготовка.

Андони Ираола отново беше без голяма част от звездите си, но се очаква скоро минути да запишат Флориан Виртц, Александър Исак и Райън Гравенберх. В контролата срещу проекта на Райън Рейнолдс обаче участие взе Доминик Собослай, който нямаше ангажименти с националния си отбор това лято, тъй като Унгария не успя да се класира за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Срещата бе част и от американското турне на мърсисайдци, а самият мач се проведе в Ню Йорк. Единственият гол вкара младият талант на “червените” Рио Нгумоа в 75-ата минута.

В първия си двубой в САЩ Ливърпул надви Съндърланд с 4:2. Следващият съперник е Лийдс на Илия Груев. Мачът е на 2 август.

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