Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като отстрани румънския шампион Университатя (Крайова).

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Съперник на "сините" ще бъде Кайрат. През миналия сезон тимът от Алмати се класира за основната фаза на Шампионската лига, след като отстрани Селтик в плейофите на турнира.

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В основната фаза Кайрат записва една точка, която идва в двубоя с Пафос.

Интересен факт е, че Левски притежава три пъти по-скъп състав от своя съперник. "Сините" са оценени на малко над 37 милиона евро от специализирания сайт Transfermarkt. Кайрат пък е оценен на 12.70 милиона евро.

Един от най-важните им играчи е португалският атакуващ футболист Жоржиньо. Трябва да отбележим, че не взе участие в мача с Омония, като причината е потенциална тежка контузия в коляното, която дойде в двубоя от първенството с Ордабаси.

❌ Jorginho will miss the crucial match vs Omonia due to injury



The Portuguese picked up a knee injury vs Ordabasy and risks missing the rest of the season pic.twitter.com/usWkygYdFV — Kazakhstan Football 🇰🇿 (@Kazakh_Footy) July 28, 2026

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Снимки: Imago | Снимки: Startphoto