Лас Палмас държи под пълен контрол трансфера на бившия вратад на Локо (Пловдив)

Лас Палмас няма намерение да изпуска контрола върху бъдещето на Динко Хоркаш, чийто евентуален трансфер клубът счита за стратегически. Ръководството на испанския клуб е наясно с желанието на вратаря, който е бивш играч на Локомотив (Пловдив), да търси нови спортни предизвикателства, осъзнавайки, че доброто му представяне ще привлече оферти. Преди точно месец президентът Мигел Анхел Рамирес ясно заяви позицията на клуба.

„Не сме получавали нищо за Хоркаш, въпреки че знаем за интерес от други клубове“, каза тогава Рамирес.

Въпреки това, посланието от „жълтите“ остава непроменено: той ще бъде продаден само при условия, които са изгодни за Лас Палмас.

Сред отборите, които следят отблизо хърватския вратар, е Селтик, но от Лас Палмас не приемат заобиколни пътища в преговорите. Рамирес беше категоричен, като осъди факта, че някои клубове са започнали разговори с футболиста, без първо да се свържат с клуба.

„Тези клубове са тръгнали накриво, защото преговарят с него, без да са говорили с нас“, предупреди президентът.

Усещането по време на предсезонната подготовка също затвърди идеята, че клубът няма да продаде вратаря на всяка цена, нито ще позволи трети страни да диктуват условията по сделката.

Хоркаш не взе участие в първия летен мач, което подхрани слуховете за предстоящ трансфер. Той обаче игра в следващите две срещи, като дори беше титуляр миналия вторник срещу португалския Лейрия. Този ход се тълкува като ясна декларация за намеренията на УД Лас Палмас. С други думи, ако не пристигне оферта, която да удовлетворява изискванията на клуба, Хоркаш ще продължи да пази вратата на „жълтите“. На острова са наясно кой определя правилата на пазара.

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