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Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

  • 27 юли 2026 | 07:54
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Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

Планирането на проекта за сезон 2026-2027 е ключов въпрос за Жозе Моуриньо, който се завърна начело на Реал Мадрид. Сега журналистът Серхио Валентин разкрива, че португалският наставник е разговарял с централния защитник Раул Асенсио, за да го уведоми, че не влиза в плановете му.

Реал Мадрид е един от най-активните клубове на летния трансферен прозорец. По отношение на новите попълнения, „кралският клуб“ изпревари Пари Сен Жермен в битката за Ян Диоманде. След като блесна с екипа на РБ Лайпциг, младият нападател ще акостира в испанската столица срещу сума от над 100 милиона евро.

В клуба обаче работят и по изходящи трансфери. Този път светлината на прожекторите е насочена директно към Раул Асенсио (23 г.), чието бъдеще в проекта на „белите“ е несигурно.

Както съобщава журналистът Серхио Валентин, треньорът на „белите“ Жозе Моуриньо е разговарял със защитника, за да му каже, че не разчита на него. Играчът иска да остане и да се бори за мястото си, но ръководството на клуба, с помощта на Жорже Мендеш, търси решение, което да удовлетвори всички страни.

Ако продажбата на футболиста бъде осъществена успешно, този ход ще бъде от решаващо значение за привличането на желания централен защитник, поискан от „Специалния“. Моуриньо е взел твърдо решение относно Асенсио, който вече е наясно с трудната ситуация, в която се намира в състава на „лос меренгес“.

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