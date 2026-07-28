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Реал Мадрид и Моуриньо с първа голяма победа в контролите

  • 28 юли 2026 | 21:18
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Реал Мадрид и Моуриньо с първа голяма победа в контролите

Реал Мадрид спечели и втория си приятелски мач през лятото. След победата с 1:0 над Алкоркон, този път "лос бланкос" разбиха с убедителното 4:1 втородивизионния Леганес в двубой, игран на базата на "кралете" във Валдебебас. Головете за тима на новия треньор Жозе Mоуриньо отбелязаха Федерико Валверде (20'), Гонсало Гарсия (25'), Франко Мастантуоно (58') и автогол на Рубен Пулидо (59'). Нито едно от новите попълнения за Реал не взе участие в срещата, както и повечето от големите звезди като Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам.

Моуриньо излезе във формация 4-2-3-1, като атаката бе водена от Гонсало Гарсия, Арда Гюлер действаше като атакуващ полузащитник, а Едуардо Камавинга и Валверде оформяха двойка опорни халфове.

Първото сериозно положение дойде след извеждащ пас на Гюлер към Валверде, който за първи път изведе отбора с капитанската лента, но не успя да нанесе чист удар. При следващата си възможност обаче уругваецът не сгреши. След висока преса и отнета топка, Гюлер напредна и подаде премерено към своя съотборник, който реализира с удар по земя - 1:0 за Реал.

Вторият гол падна веднага след паузата за хидратация, по време на която Моуриньо беше много активен и даде указания, които дадоха незабавен ефект. Трент Александър-Арнолд центрира към Гонсало Гарсия, който овладя с глава в празното пространство и с леко копване преодоля вратаря на Леганес.

Все пак "краставичарите" върнаха едно попадение в 36-ата минута, когато Наим получи топката отляво, финтира Трент, намери пролука и с мощен удар в далечния ъгъл прати топката в мрежата след рикошет в гредата - 2:1.

През втората част, която бе закрита за камерите и медиите, Реал вдигна оборотите. Мастантуоно, който беше най-активен и в първия мач с Алкорнон, се възползва от отбита топка след удар на Трент и вкара за 3:1. Само минута по-късно автогол на играча на Леганес Рубен Пулидо оформи крайното 4:1. След 70-ата минута Моуриньо повтори формулата от първата контрола и пусна в игра всички юноши от резервната скамейка, които доиграха мача.

Реал Мадрид: Лунин; Трент, Асенсио, Хаусен, Карерас; Валверде, Камавинга; Мастантуоно, Гюлер, Сирия; Гонсало.

Голове: 1:0 Валверде (20'), 2:0 Гонсало (25'), 2:1 Наим (36'), 3:1 Мастантуоно (58'), 4:1 Рубен Пулидо - автогол (59').

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