Нюкасъл ще претърпи сериозен трус седмици преди началото на сезона, след като мениджърът Еди Хау ще напусне поста си, съобщават ексклузивно медиите на Острова, както и редица водещи. Решението му идва непосредствено след тежката загуба на "свраките" с 1:4 от втородивизионния Бристол Сити в приятелски мач вчера.
Разговори за раздялата обаче са проведени още преди това - през последните 48 часа, а Хау е започнал да обсъжда потенциално напускане преди няколко седмици. Очаква се съвсем скоро и новината за напускането на специалиста да бъде официализирана.
„Свраките“ вече имаха предизвикателно лято след продажбите на звездите си Сандро Тонали и Антъни Гордън - съответно на Тотнъм и Барселона, а това продължава и с несигурността около бъдещето на капитана им Бруно Гимараеш, който е желан силно от Арсенал. Тези продажби очевидно са изиграли роля в решението на Хау на фона на опасенията за това как ще изглежда отборът в началото на новата кампания.
Специалистът прекара няколко месеца в размисъл върху времето си в Нюкасъл и вярваше, че може да поведе клуба напред този сезон, при условие че Нюкасъл набере добре играчи това лято. Клубът вече е подписал с 20-годишното крило Базумана Туре от Хофенхайм за 42 милиона паунда, 18-годишния халф Шон Стюр от Аякс за 23 милиона паунда и 20-годишния вратар Евен Жауен от Реймс за 18,5 милиона паунда.
Нюкасъл вече е започнал процеса по намиране на наследник на Хау, като в списъка са включени редица имена на спортния директор Рос Уилсън и главния изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън. Фаворит на този етап изглежда германецът Матиас Ясле, който в момента води саудитският Ал-Ахли. Бившият наставник на РБ Залцбург спечели на два пъти Азиатската шампионска лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago