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Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

  • 30 юли 2026 | 11:07
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Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Нюкасъл ще претърпи сериозен трус седмици преди началото на сезона, след като мениджърът Еди Хау ще напусне поста си, съобщават ексклузивно медиите на Острова, както и редица водещи. Решението му идва непосредствено след тежката загуба на "свраките" с 1:4 от втородивизионния Бристол Сити в приятелски мач вчера.

Разговори за раздялата обаче са проведени още преди това - през последните 48 часа, а Хау е започнал да обсъжда потенциално напускане преди няколко седмици. Очаква се съвсем скоро и новината за напускането на специалиста да бъде официализирана.

„Свраките“ вече имаха предизвикателно лято след продажбите на звездите си Сандро Тонали и Антъни Гордън - съответно на Тотнъм и Барселона, а това продължава и с несигурността около бъдещето на капитана им Бруно Гимараеш, който е желан силно от Арсенал. Тези продажби очевидно са изиграли роля в решението на Хау на фона на опасенията за това как ще изглежда отборът в началото на новата кампания.

Специалистът прекара няколко месеца в размисъл върху времето си в Нюкасъл и вярваше, че може да поведе клуба напред този сезон, при условие че Нюкасъл набере добре играчи това лято. Клубът вече е подписал с 20-годишното крило Базумана Туре от Хофенхайм за 42 милиона паунда, 18-годишния халф Шон Стюр от Аякс за 23 милиона паунда и 20-годишния вратар Евен Жауен от Реймс за 18,5 милиона паунда.

Нюкасъл вече е започнал процеса по намиране на наследник на Хау, като в списъка са включени редица имена на спортния директор Рос Уилсън и главния изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън. Фаворит на този етап изглежда германецът Матиас Ясле, който в момента води саудитският Ал-Ахли. Бившият наставник на РБ Залцбург спечели на два пъти Азиатската шампионска лига.

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Снимки: Imago

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