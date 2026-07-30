Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Нюкасъл ще претърпи сериозен трус седмици преди началото на сезона, след като мениджърът Еди Хау ще напусне поста си, съобщават ексклузивно медиите на Острова, както и редица водещи. Решението му идва непосредствено след тежката загуба на "свраките" с 1:4 от втородивизионния Бристол Сити в приятелски мач вчера.

BREAKING: Eddie Howe has left his role as Newcastle United head coach 🚨



The decision has been taken following discussions with the club’s hierarchy over the last 48 hours although Howe had started the ball rolling on a potential departure a number of weeks ago. pic.twitter.com/WgMOuOIVDU — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 30, 2026

Разговори за раздялата обаче са проведени още преди това - през последните 48 часа, а Хау е започнал да обсъжда потенциално напускане преди няколко седмици. Очаква се съвсем скоро и новината за напускането на специалиста да бъде официализирана.

„Свраките“ вече имаха предизвикателно лято след продажбите на звездите си Сандро Тонали и Антъни Гордън - съответно на Тотнъм и Барселона, а това продължава и с несигурността около бъдещето на капитана им Бруно Гимараеш, който е желан силно от Арсенал. Тези продажби очевидно са изиграли роля в решението на Хау на фона на опасенията за това как ще изглежда отборът в началото на новата кампания.

Eddie Howe is set to leave his position as Newcastle United head coach, with Matthias Jaissle of Al Ahli poised to replace him.



Howe decided to remain at St. James’ Park at the end of last season but has since had a change of heart and will depart in the coming days after five… pic.twitter.com/6P039rZ4uU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026

Специалистът прекара няколко месеца в размисъл върху времето си в Нюкасъл и вярваше, че може да поведе клуба напред този сезон, при условие че Нюкасъл набере добре играчи това лято. Клубът вече е подписал с 20-годишното крило Базумана Туре от Хофенхайм за 42 милиона паунда, 18-годишния халф Шон Стюр от Аякс за 23 милиона паунда и 20-годишния вратар Евен Жауен от Реймс за 18,5 милиона паунда.

🚨💣 EXCLUSIVE: Matthias Jaissle, top candidate and in advanced talks to become Newcastle new head coach!



He’s the number one candidate to replace Eddie Howe, deal CLOSE. ⚫️⚪️ #NUFC pic.twitter.com/wpPDqFCplp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Нюкасъл вече е започнал процеса по намиране на наследник на Хау, като в списъка са включени редица имена на спортния директор Рос Уилсън и главния изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън. Фаворит на този етап изглежда германецът Матиас Ясле, който в момента води саудитският Ал-Ахли. Бившият наставник на РБ Залцбург спечели на два пъти Азиатската шампионска лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago