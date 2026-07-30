Анчелоти обясни в кой момент Бразилия е загубила 1/8-финала срещу Норвегия

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори за представянето на отбора си на Световното първенство през 2026 г. "Селесао" стигнаха до 1/8-финалите, където загуби с 1:2 от Норвегия.

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„Мисля, че загубихме Световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. Защото до този момент отборът контролираше играта. Норвегия имаше много владение на топката в собствената си половина и играха по същия начин срещу Англия.

Те контролираха играта и можеха да спечелят. Може би моята грешка беше, че си помислих, че отборът е загубил контрол над играта, което не беше така. Направих няколко промени в състава и след това имахме проблем с гола на Ерлинг Холанд“, цитира ESPN думите на Анчелоти.

Бруно Гимараеш пропусна дузпа в 14-ата минута на мача срещу Норвегия. Холанд отбеляза първия гол в 79-ата минута, а след това и втория си в 90-ата. Неймар намали изоставането в добавеното време, но за "селесао" бе твърде късно.

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