Самолетът на Бразилия се прибра... само с един футболист

Поражението на Бразилия от Норвегия (1:2) на Мондиала сложи край на мечтата на повече от 200 милиона бразилци, а много от футболистите оставиха емоционални съобщения в социалните мрежи. След като всички играчи бяха освободени в неделя вечер, всеки от тях пое в различна посока по света. Единствено защитникът Данило се завърна със самолета на националния отбор в Рио де Жанейро.

Всички футболисти, които играят в европейски клубове, вече започнаха своите ваканции, със сигурност много по-рано, отколкото са очаквали. От своя страна, тези, които се състезават в бразилското първенство, ще имат една седмица почивка, преди да се присъединят отново към своите отбори за подновяването на шампионата след Световното първенство.

Голямо впечатление направи фактът, че само един играч е придружил останалата част от делегацията, съставена от различни хора, работили по време на лагера – от членове на треньорския щаб до помощен персонал, изпълняващ разнообразни функции. С тях е пътувал и вратарят Лео Нанети, който не беше част от състава, но участваше във всяка тренировка, за да подпомага различните занимания.

Например, Карло Анчелоти отпътува за Ванкувър, за да се наслади на няколко почивни дни, преди да започне работа с поглед към мачовете под егидата на ФИФА през септември, които не са толкова далеч и за които се очакват доста новости.

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