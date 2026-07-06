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  3. "Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

  • 6 юли 2026 | 09:22
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Бразилия се намира в кошмарна поредица от загуби срещу европейски отбори, които неизменно елиминират южноамериканския футболен колос на световните първенства през последните 20 г. Снощи "Селесао Бразилейра" падна с 1:2 от Норвегия и напусна преждевременно Мондиал 2026, без да достигне до четвъртфиналите на турнира. "Гадзета дело Спорт" определя, че наследниците на Пеле, Зико, Ромарио и Роналдо са загубили своя път, като последният триумф на "златистите" беше през вече далечната 2002 г. Оттогава насам мечтите на бразилците приключват винаги след среща с представител на Европа.

2006: Бразилия 0:1 Франция
2010: Бразилия 1:2 Нидерландия
2014: Бразилия 1:7 Германия
2018: Бразилия 1:2 Белгия
2022: Бразилия 1:1 (2:4) Хърватия
2026: Бразилия 1:2 Норвегия

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Снимки: Imago

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