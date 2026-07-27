Аржентинският президент втрещи и обвини Бразилия, Мексико и демократите в САЩ в медийна кампания срещу "албиселесте"

На фона на дипломатическото напрежение между Бразилия и Аржентина, аржентинският президент Хавиер Милей наля още масло в огъня. Държавният глава заяви, че Бразилия, Мексико и Демократическата партия на САЩ са финансирали антиаржентинска кампания по време на току-що отминалото Световно първенство по футбол.

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Това се случи в ефира на „Радио Митре“, където аржентинският президент директно обвини гореизброените, че са финансирали негативно медийно отразяване срещу Аржентина, включително и срещу националния отбор. Обвиненията му са свързани с критиките, насочени към страната и нейния национален отбор по време на Световното първенство.

Аржентинският лидер дори постави въпроса „кой е вложил най-много пари в тази кампания“, като заяви, без да представи доказателства, че „25% от средствата са дошли от правителството на Бразилия“.

Javier Milei acusó a México y Brasil de financiar una presunta “campaña antiargentina” para desacreditar a su administración



Esto previo a las elecciones presidenciales en Argentina



📹 Radio Mitre pic.twitter.com/2l5jYD1zti — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 26, 2026

Според него „това са прогресивните мозъци, които не искат идеите за свобода да работят“. По този начин президентът Милей обвини и Мексико, и Демократическата партия в САЩ, че са замесени в тази мащабна кампания срещу Аржентина. Хавиер Милей не уточни нито естеството на тази очерняща кампания, нито използваните средства, нито какъв образ е създала тя за Аржентина.

Изявлението на Хавиер Милей идва в момент на силно дипломатическо напрежение между Аржентина и Бразилия. В неделя Бразилия отзова за консултации своя посланик в Буенос Айрес след „обидни изказвания“ на Милей по адрес на сегашния президент Инасио Лула да Силва.

En pleine tension diplomatique entre le Brésil et l'Argentine, le président argentin Javier Milei a remis de l'huile sur le feu. Le dirigeant a estimé que le Brésil, le Mexique et le Parti démocrate américain ont financé une campagne anti-Argentine durant la Coupe du monde.



➡️… pic.twitter.com/h3RgjpobgJ — L'Équipe (@lequipe) July 27, 2026

По време на събитие за кандидатурата на Флавио Болсонаро (б.ред.- син на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро) за президентските избори през октомври, аржентинският президент нарече Лула, без да го назовава поименно, „крадец“ и „затворник“, а съдията от Върховния съд Александре де Мораес – „плешив боклук“.

Предишната седмица Върховният съд на Бразилия му беше отказал посещение при бившия президент Болсонаро, който е под домашен арест за опит за държавен преврат от септември 2025 г.

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Снимки: Gettyimages