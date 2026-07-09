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Ромарио: Анчелоти няма как да остане начело на Бразилия след този срам, който ни причини

  • 9 юли 2026 | 13:26
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Легендарният бивш нападател Ромарио се присъедини към хора на критиците на Карло Анчелоти, които призовават футболната федерация на Бразилия да уволни италианския специалист. Татко Карло подписа договор до края на Мондиал 2030, а според местните медии федерацията няма планове да прекрати преждевременно контракта му след провала на Световното първенство в Северна Америка.

Ромарио, който в момента е на 60 години, присъства на мача като коментатор на стадион „МетЛайф“ и дори беше заснет да се прегръща с Анчелоти преди началото на злополучния двубой с Норвегия.

"Няма как Анчелоти да продължи да бъде треньор на бразилския национален отбор след това фиаско, този срам, който ни причини в мача срещу Норвегия. Бих скъсал този договор и бих му казал да го занесе в съда", заяви Ромарио пред  Liberta Depre.

След отпадането на "селесао" друга бразилска легенда - двукратният световен шампион Роналдо, също посочи Анчелоти като основния виновник за провала.

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Снимки: Imago

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