Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Неймар каза “сбогом” на националния тим на Бразилия

Неймар каза “сбогом” на националния тим на Бразилия

  • 29 юли 2026 | 13:57
  • 882
  • 0

Рекордьорът по голове за Бразилия Неймар потвърди, че повече няма да играе за националния отбор на страната си след края на Мондиал 2026. Това той направи при въпрос дали възнамерява да участва на следващото Световно първенство.

“Периодът ми в националния тим приключи. Вярвам, че написах история там и бях много щастлив. Изживях толкова много неща, дадох кръвта и живота си и винаги се борих за жълтата фланелка, но мисля, че вече не го искам”, заяви 34-годишният Неймар след снощната победа на клубния му тим Сантос с 4:2 над Универсидад Сентрал в Копа Судамерикана.

Нападателят е първи по голове в цялата история на “Селесао” със своите 80 попадения, както и втори по брой изиграни мачове - 130. Той дебютира за Бразилия на едва 18 години през 2010-а, като игра на четири поредни Световни първенства и в три издания на Копа Америка. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен така и не триумфира в нито един от двата турнира, но за сметка на това спечели Купата на конфедерациите през 2013-а и златен медал от Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016-а.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

  • 29 юли 2026 | 10:12
  • 13283
  • 13
Челси започна странната си нова трансферна политика

Челси започна странната си нова трансферна политика

  • 29 юли 2026 | 09:42
  • 8513
  • 0
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 10870
  • 7
Още три мача от Лигата на конференциите днес

Още три мача от Лигата на конференциите днес

  • 29 юли 2026 | 07:28
  • 3568
  • 0
Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

  • 29 юли 2026 | 07:05
  • 5000
  • 4
Савиньо иска трансфер

Савиньо иска трансфер

  • 29 юли 2026 | 06:33
  • 5672
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 13662
  • 109
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 19199
  • 57
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 19470
  • 85
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 451
  • 3
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 10870
  • 7
Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

  • 29 юли 2026 | 12:21
  • 3858
  • 2