Неймар каза “сбогом” на националния тим на Бразилия

Рекордьорът по голове за Бразилия Неймар потвърди, че повече няма да играе за националния отбор на страната си след края на Мондиал 2026. Това той направи при въпрос дали възнамерява да участва на следващото Световно първенство.

“Периодът ми в националния тим приключи. Вярвам, че написах история там и бях много щастлив. Изживях толкова много неща, дадох кръвта и живота си и винаги се борих за жълтата фланелка, но мисля, че вече не го искам”, заяви 34-годишният Неймар след снощната победа на клубния му тим Сантос с 4:2 над Универсидад Сентрал в Копа Судамерикана.

🚨 NEYMAR JR:



“The 2030 World Cup? No, there won’t be anymore. My moment with the Seleção has passed. I made history there, I’m very happy, I lived a lot of things there. I bled there, I gave my life, I always fought for the yellow shirt but I don’t think I want it anymore.” 🇧🇷 pic.twitter.com/4TIh474Iu6 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) July 29, 2026

Нападателят е първи по голове в цялата история на “Селесао” със своите 80 попадения, както и втори по брой изиграни мачове - 130. Той дебютира за Бразилия на едва 18 години през 2010-а, като игра на четири поредни Световни първенства и в три издания на Копа Америка. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен така и не триумфира в нито един от двата турнира, но за сметка на това спечели Купата на конфедерациите през 2013-а и златен медал от Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016-а.

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Снимки: Gettyimages