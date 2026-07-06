Не е за вярване: Бразилия без победа над световен шампион от 2002 година

Бразилия няма победа на Мондиал над някои от отборите световни шампиони от далечната 2002 г. Стряскащата за "златистите" статистика беше извадена от "О Глобо", като изданието допълва, че всъщност "Селесао Бразилейра" няма и толкова много мачове със световни шампиони на финалите през изминалите 24 г. Последната такава среща на най-големия футболен форум датира от 2014-та, когато бразилците бяха разбити като домакини с 1:7 на полуфинала срещу Германия.

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Последният успех на южноамериканският колос на Мондиал срещу тим от семейството на световните шампиони е записан на 30 юни 2002 г. Това е финалът срещу германците в Йокохама, когато с два гола на Роналдо Бразилия спечели своята пета световна титла. Оттогава обаче бразилците са без медал на шампионатите на планетата.

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Снимки: Imago