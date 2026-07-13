Бразилските фенове са разярени след призив на Федерацията

Бразилската футболна федерация изрази публично реакцията си от отпадането на националния отбор от Мондиал 2026, а последвалите действия от страна на феновете бяха повече от остри. Самата причина за раздора бе виеоклип, публикувн от федерацията по повод представинято на тима на форума, което приключи едва на 1/8-финалите.

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Седмица след отпадането от Мондиала от Норвегия на осминафиналите, Федерацията призова бразилския народ да не забравя тази дата, защото тя е „денят, в който започва следващото пътешествие“ на националния отбор. Така централата опита да тушира напрежението, за да бъде забравен бързо травматичния момент от близкото минало и запалянковците да насочат погледите си към шампионата на планетата през 2030 г., когато "селесао" са си поставили за цел да преследват шеста световна титла.

Видеото, с продължителност малко над минута, се опитва да застане рамо до рамо с бразилските привърженици.

„Не беше лесно да напишем сценария за този филм, защото знаем какво чувствате. Че този тунел изглежда безкраен, че шестата титла все не идва. Не можем да забравим тази загуба, защото тя ще ни отведе там, където искаме да стигнем“, се казва в част от видеото

След съжалението за пропуснатите възможности и неосъществените цели обаче бе добавен и мотив надеждата от онова, което може да се случи напред.



„Ще вложим всичко от себе си – не само таланта си, но и повече стабилност, повече планиране и много повече упорита работа. И след четири години, приятели мои, се гответе, защото ще бъдем още по-силни в преследването на тази шеста звезда“, казва се още във видеото.

Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida.



Pode acreditar.

Que venha o novo ciclo. pic.twitter.com/txkIOHZiXV — brasil (@CBF_Futebol) July 12, 2026

За по-малко от час след публикуването си видеото събра предимно отрицателни коментари заради липсата на креативност в посланието и опита да се повдигне духът на все още наранената футболна нация. Коментарите в платформата Х пък бяха повече от отрицателни:

Това видео е ужасно лошо решение... да не говорим за изключително общата и безлична естетика

Това е едно от най-лошите видеа, които съм гледал през живота си

Поредното видео, което да замаскира загубата

Едноминутно видео, натъпкано с изкуствен интелект, което трябва да символизира някакво послание

Видео, направено почти изцяло с изкуствен интелект, за да създаде чувство за принадлежност към отбор, който прекарва по-голямата част от цикъла далеч от страната

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