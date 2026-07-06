Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

Халфът на бразилския национален отбор Каземиро не скри огромното си разочарование след отпадането на „селесао“ от Световното първенство по футбол. В емоционално интервю след загубата от Норвегия той изрази тъгата си от пропуснатия шанс да зарадва милионите си сънародници.

„Всички бразилци са разочаровани, след като отново отпаднахме. Тъжни сме, защото дадохме абсолютно всичко от нас, за да постигнем целта си“, заяви Каземиро пред „Асошиейтед прес“. „Смятам, че през целия мач бяхме по-добри от Норвегия, но футболът е такъв.“

Опорният полузащитник, който се разплака по време на интервюто, допълни, че отборът не е оправдал големите очаквания.

„Просто не се получи така, както искахме. Имаме потенциал да стигнем далеч, но днес не оправдахме очакванията на повече от 210 милиона бразилци“, каза още той.

Casemiro: “It’s difficult. I only want to be with my family. We did our best, but we lost our dream… we disappointed all Brazilians”



“We will always be the generation that didn’t win the World Cup”. ❤️‍🩹😢@CazeTVOficial 🎥 pic.twitter.com/6OLod0Fnfq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

В друг коментар, цитиран от Caze TV след загуба с 1:2 от Норвегия, която за първи път от 36 години остави Бразилия извън четвъртфиналите, Каземиро отново изрази болката си.

„Трудно е да се каже каквото и да било. Детска мечта на всеки бразилец е да спечели Световното първенство. Имах три шанса и го смятам за привилегия. Много се гордея с това, което аз и всички играчи постигнахме тук. Старахме се много и работихме здраво. Знаем, че разочаровахме повече от 210 милиона бразилци, но животът продължава. В моменти като този просто искам да бъда със семейството си“, сподели футболистът.

Въпреки тежкия момент, Каземиро подчерта, че остава горд да носи националната фланелка. „Много е трудно да се говори в момента, но трябва да продължим напред. Щастлив съм, че съм част от бразилския национален отбор, но днес е тежък ден за нас“, завърши той.

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Снимки: Imago