Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

  • 6 юли 2026 | 14:54
  • 505
  • 0

Халфът на бразилския национален отбор Каземиро не скри огромното си разочарование след отпадането на „селесао“ от Световното първенство по футбол. В емоционално интервю след загубата от Норвегия той изрази тъгата си от пропуснатия шанс да зарадва милионите си сънародници.

„Всички бразилци са разочаровани, след като отново отпаднахме. Тъжни сме, защото дадохме абсолютно всичко от нас, за да постигнем целта си“, заяви Каземиро пред „Асошиейтед прес“. „Смятам, че през целия мач бяхме по-добри от Норвегия, но футболът е такъв.“

Опорният полузащитник, който се разплака по време на интервюто, допълни, че отборът не е оправдал големите очаквания.

„Просто не се получи така, както искахме. Имаме потенциал да стигнем далеч, но днес не оправдахме очакванията на повече от 210 милиона бразилци“, каза още той.

В друг коментар, цитиран от Caze TV след загуба с 1:2 от Норвегия, която за първи път от 36 години остави Бразилия извън четвъртфиналите, Каземиро отново изрази болката си.

„Трудно е да се каже каквото и да било. Детска мечта на всеки бразилец е да спечели Световното първенство. Имах три шанса и го смятам за привилегия. Много се гордея с това, което аз и всички играчи постигнахме тук. Старахме се много и работихме здраво. Знаем, че разочаровахме повече от 210 милиона бразилци, но животът продължава. В моменти като този просто искам да бъда със семейството си“, сподели футболистът.

Въпреки тежкия момент, Каземиро подчерта, че остава горд да носи националната фланелка. „Много е трудно да се говори в момента, но трябва да продължим напред. Щастлив съм, че съм част от бразилския национален отбор, но днес е тежък ден за нас“, завърши той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

  • 6 юли 2026 | 15:24
  • 519
  • 0
Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

  • 6 юли 2026 | 15:19
  • 454
  • 0
Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

  • 6 юли 2026 | 15:17
  • 213
  • 0
Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
  • 496
  • 0
Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

  • 6 юли 2026 | 14:42
  • 636
  • 0
ФИФА да обясни информациите за влиянието на Тръмп, призоваха от Германия

ФИФА да обясни информациите за влиянието на Тръмп, призоваха от Германия

  • 6 юли 2026 | 14:38
  • 519
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 17783
  • 142
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 18347
  • 47
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 9584
  • 12
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 15922
  • 64
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 8048
  • 27
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 115072
  • 138