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Президентът на Бразилия за националите: Какъв позор!

  • 13 юли 2026 | 23:07
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Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва отправи остри критики към играчите на националния отбор, които не са се завърнали в родината си след отпадането от Световното първенство.

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„Делегацията замина с куп хора, а се върна сама. В самолета на националния отбор нямаше почти никого. Хора, какъв позор. В самолета имаше само един играч. Ако бяха спечелили, всички щяха да танцуват тук“, цитира думите на Да Силва изданието „УОЛ Еспорте“.

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"Селесао" приключи участието си на Мондиал 2026 след поражение на осминафиналите срещу Норвегия с 1:2. По този начин отборът записа най-слабото си представяне на световни финали през XXI век.

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Снимки: Gettyimages

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