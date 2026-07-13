Президентът на Бразилия за националите: Какъв позор!

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва отправи остри критики към играчите на националния отбор, които не са се завърнали в родината си след отпадането от Световното първенство.

Самолетът на Бразилия се прибра... само с един футболист

„Делегацията замина с куп хора, а се върна сама. В самолета на националния отбор нямаше почти никого. Хора, какъв позор. В самолета имаше само един играч. Ако бяха спечелили, всички щяха да танцуват тук“, цитира думите на Да Силва изданието „УОЛ Еспорте“.

Бразилските фенове са разярени след призив на Федерацията

"Селесао" приключи участието си на Мондиал 2026 след поражение на осминафиналите срещу Норвегия с 1:2. По този начин отборът записа най-слабото си представяне на световни финали през XXI век.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages