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Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

  • 20 юли 2026 | 08:38
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Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони, чийто договор изтича през декември, хвърли съмнения относно бъдещето си след загубата на финала на Световното първенство през 2026 г.

„Не съм говорил с Лео. Що се отнася до мен, ще говоря с президента, имам идея какво искам да правя, ще изпълня договора си и след това ще видим. Истината е, че изпитвам нужда да помисля, защото не знам дали ще мога да направя нещо толкова голямо като това. Може би ще трябва да поговорим. Благодарен съм на президента, че ми даде такава възможност, да бъда на такова място.

Да бъда на мястото, на което съм, е мечта за всеки. Опитахме се до последния момент да дадем максимума като треньорски щаб, както и играчите. Справедливо е да си взема това време и да помисля... Това място е прекрасно, това е мечтано място...“, добави той, видимо развълнуван.

След опит да се съвземе Скалони показа притеснението си за бъдещето и за това какво ще представлява преструктурирането на отбора. "За да продължим, са необходими много неща, най-вече да се рестартираме, да изградим отново група като тази, която трудно ще се формира пак, и това ме боли до дъното на душата“, заяви той с треперещ глас, преди внезапно да напусне залата за пресконференции.

„Не е важно кой е начело на националния отбор. Достатъчно е да има определени ценности, да е закърмен от малък с това какво е да носиш тази фланелка, какво е да играеш за тази страна, а останалото го правят те, това е реалността. Не го виждам толкова сложно и всеки процес някога приключва. До декември ще бъдем тук и ще се борим“, добави той, преди да напусне стадиона.

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