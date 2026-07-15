Кубарси: Ние сме като семейство

Защитникът на испанския национален отбор Пау Кубарси сподели мнението си за победата с 2:0 над Франция в полуфиналния мач от Световното първенство.

„Това е нещо невероятно. Все още не мога да го осъзная напълно. През последните месеци свършихме страхотна работа. Пристигнахме на този турнир в отлична форма. Ние сме истинско семейство. Сега ни предстои най-трудното – финалът. Уверен съм, че ще се справим“, заяви Кубарси.

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„Действаме много добре в защита. Но всички помагат – и тук, и на тренировките. Дори тези, които остават на резервната скамейка. Такава конкуренция в отбора прави всеки по-силен“, добави бранителят на Барселона.

Във финала на Мондиал 2026 Испания ще се изправи срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия.

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Снимки: Gettyimages