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  3. Спортинг Лисабон надделя над Витория Гимараеш в голово зрелище

Спортинг Лисабон надделя над Витория Гимараеш в голово зрелище

  • 15 авг 2026 | 10:10
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Спортинг Лисабон постигна трудна домакинска победа с 3:2 над Витория Гимараеш и оглави класирането в португалската Примейра лига.

Отборът на Рубен Аморим доминираше през първото полувреме, а Фотис Йоанидис тормозеше защитата на Витория. Гръцкият нападател асистира за головете на Флавио Гонсалвеш и Сержи Алтимира, съответно в 9-ата и 41-вата минута. Самият той се разписа за 2:0 в 22-рата минута след зрелищен пас на Жени Катамо.

След почивката Витория се върна в мача и беше близо до това да развали празника на Спортинг. Саму и Алиун Ндойе отбелязаха бързи голове в 66-ата и 68-ата минута, но в крайна сметка домакините удържаха преднината си и взеха трите точки.

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