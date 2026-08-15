Спортинг Лисабон надделя над Витория Гимараеш в голово зрелище

Спортинг Лисабон постигна трудна домакинска победа с 3:2 над Витория Гимараеш и оглави класирането в португалската Примейра лига.

Отборът на Рубен Аморим доминираше през първото полувреме, а Фотис Йоанидис тормозеше защитата на Витория. Гръцкият нападател асистира за головете на Флавио Гонсалвеш и Сержи Алтимира, съответно в 9-ата и 41-вата минута. Самият той се разписа за 2:0 в 22-рата минута след зрелищен пас на Жени Катамо.

След почивката Витория се върна в мача и беше близо до това да развали празника на Спортинг. Саму и Алиун Ндойе отбелязаха бързи голове в 66-ата и 68-ата минута, но в крайна сметка домакините удържаха преднината си и взеха трите точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google