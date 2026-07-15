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  3. Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

  • 15 юли 2026 | 05:06
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Френският халф Раян Шерки коментира поражението с 0:2 от Испания на полуфиналите на Световното първенство. Той призна, че липсата на силни съперници до този етап от турнира може да е допринесла за загубата.

„Дали ни попречи това, че досега нямахме истински сериозни противници на турнира? Много добър въпрос. Може би наистина има доза истина в това. Вероятно, когато всичко се получава твърде лесно, започваш да си мислиш, че си над останалите", заяви Шерки.

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"От последната резерва до титулярите – всички ние играем в най-силните първенства, но днес загубихме от самите себе си“, продължи халфът на Манчестър Сити.

"Разочарованието е огромно. Всички отбори се страхуваха от нас, но не успяхме да стигнем до финала", добави Шерки.

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Снимки: Imago

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