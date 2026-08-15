Кристиано и Джорджина с предбрачен договор

Предбрачен договор е поискал да бъде подписан Кристиано Роналдо преди сватбата си с Джорджина Родригес. Двамата официално станаха съпруг и съпруга по-рано тази седмица. Гражданският брак се състоя в луксозното имение на звездния футболист край град Кашкайш, недалеч от Лисабон, пише "България Днес". Стана ясно, че на церемонията са присъствали единствено най-близките приятели, както и децата на семейството.

В португалските медии изтече официалният документ, удостоверяващ брака. От него става ясно, че само ден преди церемонията - на 10 август, Роналдо и Джорджина са подписали предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон. Кристиано Роналдо е настоял двамата съпрузи да запазят отделна собственост върху активите, придобити преди брака. Тоест при евентуален развод Джорджина няма да може да претендира за богатството му, което се оценява на 1,4 милиарда евро.

Кристиано и Джорджина си казаха заветното "да"

Любопитно е, че двамата ще запазят собствените си фамилни имена. 41-годишният Роналдо е записан с пълното си име и с имената на родителите си, включително на покойния му баща Жозе Диниш. При булката са посочени пълните имена - Джорджина Луиза Родригес Ернандес, както и фактът, че е родена в Буенос Айрес.

По време на брака са присъствали четирима свидетели - сестрата на Джорджина - Ивана, един от най-близките приятели на Роналдо - Мигел Пайшао, и испанското семейство Хосе Родригес Сангил и Моника Гонсалес Мартинес. Петте деца на семейството също са били там: 9-годишните близнаци Ева Мария и Матео, дъщерите Алана (на 8 г.) и Бела (на 4 г.), както и 16-годишният Кристиано-младши, който е от предишна връзка на Роналдо.

Сред гостите не са били майката на футболиста - Долорес Авейро, както и тримата му братя и сестри - Уго, Елма и Катя. Въпреки отсъствието си Долорес впоследствие публично показа подкрепата си към младоженците, като остави сърце под публикацията на сина си в социалните мрежи. За да извърши церемонията, длъжностното лице Мария Мануел Ферейра де Кампос Фолядела де Оливейра е пристигнала от Порто в Кашкайш. Роналдо и Джорджина споделиха единствено снимка, показваща брачните им халки.

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